Пабло Лонгория ушёл с должности президента «Марселя»

Дата публикации: 23-03-2026 18:35

Марсельский «Олимпик» официально объявил о преждевременном завершении сотрудничества с Пабло Лонгорией, который до этого занимал должность президента клуба.

Клуб ценит и благодарит Пабло Лонгорию за его преданность, страсть и усердную работу в течение шести лет, которую он вкладывал в развитие команды. Руководство клуба искренне желает ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности и новых свершений.

В свою очередь, Пабло Лонгория выразил благодарность «Олимпику» Марсель за оказанное доверие на протяжении шести сезонов. Он также поблагодарил весь коллектив клуба, игроков и болельщиков за поддержку и участие, которые сопровождали его на протяжении этого важного этапа.

На текущий момент «Марсель» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции Лиги 1, демонстрируя стабильные результаты и сильную игру.

Изменения в руководстве клуба могут повлиять на дальнейшее развитие «Олимпика» как на спортивном, так и на организационном уровне, но клуб остаётся уверенным в достижении своих целей и планов в предстоящих сезонах.