«Севилья» освободила Матиаса Алмейду от должности после 15 проигрышей в 32 играх

Дата публикации: 23-03-2026 18:36

Футбольный клуб "Севилья" официально сообщил о решении уволить Матиаса Алмейду с должности главного тренера. Аргентинский специалист, которому 52 года, и его команда помощников были освобождены от обязанностей. Алмейда возглавил клуб летом прошлого года. За период его руководства "Севилья" провела 32 официальных матча, в которых смогла выиграть 10 раз, сыграть вничью 7 матчей и потерпеть 15 поражений. Разница забитых и пропущенных голов составляет 43 – 52.

В данный момент команда располагается на 15-й позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в активе 31 очко. От зоны вылета клуб отделяет всего лишь три пункта, что создает напряжённую ситуацию в борьбе за сохранение места в верхнем дивизионе. В последних двух проведенных играх "Севилья" потерпела неудачи – сначала уступила "Барселоне" со счётом 2:5, затем проиграла "Валенсии" 0:2. Однако напомним, что в первом круге чемпионата команда смогла одержать яркую победу над "Барселоной" со счётом 4:1, что стало одним из немногих значимых успехов при Алмейде.

Такое решение направлено на изменение ситуации в клубе и улучшение результатов в чемпионате, поскольку текущее положение команды вызывает серьёзную обеспокоенность среди руководства и болельщиков. Теперь "Севилье" предстоит выбрать нового наставника, который сможет стабилизировать игру и вернуть команде стабильность на поле и в турнирной таблице.