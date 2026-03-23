Йеферсон Сотельдо: футболист, который делает игру волшебством

Дата публикации: 23-03-2026 11:30

Международная беттинговая компания 1xBet рассказывает об одном из самых ярких футболистов Латинской Америки.

В Бразилии Йеферсон имеет многомиллионную армию фанатов, которые наградили его метким прозвищем El Mago. Сотельдо стал настоящей звездой в самой футбольной стране мира, а YouTube забит зрелищными хайлайтами его игры.

В погоне за мечтой

Йеферсон Хулио Сотельдо Мартинес родился на северо-западе Венесуэлы, в городе Акаригуа. Большую часть своего свободного времени паренек проводил за игрой в уличный футбол, впечатляя сверстников ловким обращением с мячом и дерзкими трюками.

Еще в юности Сотельдо связал свою жизнь с любимым спортом и поступил в академию Каракаса, наиболее знаменитого клуба страны. Незаурядный талант молодого игрока замечали все, однако невысокий рост и худощавая фигура Йеферсона вызывали у тренеров сомнения в его дальнейших перспективах. Несмотря на все усилия Сотельдо, в Каракасе в него так и не поверили – спустя некоторое время футболист получил уведомление об отчислении из академии.

Йеферсон был разбит, но не прекратил бороться. Вместо того, чтобы отказаться от своей мечты, он крепко ухватился за нее обеими руками. Сотельдо продолжил усердно тренироваться, занимаясь поиском новой команды, и удача ему в конце концов улыбнулась. Самора предложила Йеферсону присоединиться к своей академии, и впоследствии подписала с ним первый профессиональный контракт.

Большие странствия Сотельдо

В Саморе одаренный игрок быстро проявил себя и начал демонстрировать футбол высокого уровня, чем привлек внимание чилийского Уачипато. В 2017 году клуб из Талькауано заплатил за трансфер Йеферсона 1,45 млн евро, а уже сезон спустя Сотельдо на правах аренды перебрался в более статусный Универсидад де Чили. В столичной команде венесуэлец по-настоящему заблистал, отличившись 5 голами и 7 результативными передачами в 26 матчах Примеры.

Следующим этапом в карьере Сотельдо стал Сантос. Знаменитый бразильский клуб, за который в свое время выступали Пеле и Неймар, выкупил контракт Йеферсона за 3 миллиона евро. В течение двух сезонов Сотельдо забил 20 голов и оформил 18 результативных передач. В итоге на футболиста обратил внимание канадский Торонто: переезд Йеферсона в МЛС обошелся «Красным» почти в 6 миллионов евро.

Затем в карьере Сотельдо были мексиканский Тигрес и возвращение в Бразилию, где он снова надел футболку Сантоса и стал чемпионом штата в составе Гремио. После этого Флуминенсе выложил 5 миллионов, чтобы заполучить вингера летом прошлого года.

El Mago

Ни для кого не секрет, что в Бразилии футболисты буквально рождаются с мячом в ногах, поэтому способны творить на поле невероятные вещи. Местную публику трудно чем-либо удивить, но мастерство Сотельдо поразило даже искушенных бразильских фанатов.

Йеферсон прекрасно действует по всей ширине атаки, обладает хорошей скоростью и просто умопомрачительным дриблингом. Сольные проходы Сотельдо, в ходе которых он легко расправляется сразу с несколькими соперниками, давно стали визитной карточкой венесуэльца, а его бильярдные по точности удары и филигранные пасы регулярно приносят важные очки.



Йеферсон успешно выступает и за свою национальную команду. На счету Сотельдо уже 54 матча в футболке сборной Венесуэлы, в которых он отличился 4 забитыми мячами и 11 ассистами.

Йеферсон Сотельдо – настоящая звезда венесуэльского футбола. Он доказал, что если не опускать руки и упорно двигаться к своей мечте, преграды на пути становятся ступеньками к успеху.

