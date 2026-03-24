«ПСЖ» просит перенести матч Лиги 1 из-за четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Дата публикации: 24-03-2026 00:34

Французский футбольный клуб «ПСЖ» направил официальное обращение в Профессиональную футбольную лигу (LFP) с просьбой отложить проведение матча 29-го тура Лиги 1 против «Ланса», который запланирован на 11 апреля, сообщает издание L’Équipe. Парижане просят перенести эту игру, так как она попадает между двумя важными поединками четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА против английского «Ливерпуля». Эти ответные встречи состоятся 8 и 14 апреля соответственно.

В ближайшие дни Совет директоров LFP проведёт заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о возможном переносе даты матча. Решение по данной ситуации ожидается в скором времени.

Однако стоит отметить, что главный тренер «Ланса» Пьер Саж выразил своё категорическое несогласие с инициативой переноса, что может повлиять на итоговое решение французской лиги.

Напомним, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уверенно одержал победу над лондонским «Челси» с общим счётом 8:2 после двух матчей (5:2 и 3:0).