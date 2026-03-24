Марио Гётце планирует продлить соглашение с «Айнтрахтом»

Дата публикации: 24-03-2026 00:36

 

Полузащитник Марио Гётце в скором времени продлит контракт с франкфуртским клубом «Айнтрахт». Об этом сообщил известный журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Согласно информации источника, футболист уже согласовал с клубом новый трудовой договор, срок которого будет действовать до лета 2027 года. Переговоры прошли успешно, и стороны достигли устной договорённости. В ближайшие дни ожидается официальное объявление о подписании соглашения.

В нынешнем сезоне Марио Гётце принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых сумел отдать две результативные передачи. Сейчас действующий контракт игрока рассчитан до июня 2026 года.

Продление контракта отражает важную роль Гётце в составе «Айнтрахта», где он продолжает демонстрировать высокий уровень мастерства и приносить пользу команде. Это позволит клубу сохранить опытного полузащитника на ключевых позициях на ближайшие годы, что существенно укрепит состав.

Рекомендуем

