Федерико Кьеза покинул сборную Италии

Дата публикации: 24-03-2026 00:37

Нападающий клуба «Ливерпуль» Федерико Кьеза покинул расположение сборной Италии. Его место в составе занял Николо Камбьяги из «Болоньи». Об этом официально сообщил сайт Итальянской федерации футбола (FIGC).

В сообщении FIGC говорится: «Федерико Кьеза, состояние здоровья которого было оценено по прибытии в Федеральный технический центр, признан неспособным принять участие в следующих двух матчах сборной. По согласованию с клубом он покинул тренировочный лагерь национальной команды. Вместо него вызван игрок «Болоньи» Николо Камбьяги».

26 марта сборная Италии проведёт полуфинальный матч стыкового турнира с командой Северной Ирландии, борясь за право сыграть на чемпионате мира 2026 года. Если итальянцы выиграют, то в следующем раунде их соперником станет победитель пары Уэльс – Босния и Герцеговина.

Эта замена важна для «Скуадры адзурры», так как Кьеза является ключевым игроком атакующей линии, и его отсутствие может повлиять на тактику тренерского штаба. Камбьяги, в свою очередь, получил уникальный шанс проявить себя на важном международном уровне. Команда активно готовится к ответственным играм, которые определят судьбу Италии на предстоящем мундиале.