Дата публикации: 24-03-2026 00:38

Полузащитник команды «Челси» Энцо Фернандес прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о возможном переходе в мадридский клуб «Реал».

«Честно говоря, на данный момент никаких переговоров не ведется. Никаких вариантов по этому направлению нет. Я полностью сосредоточен на выступлениях за «Челси» в оставшейся части сезона, а после завершения чемпионата мира посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Фернандеса журналист и надежный инсайдер Фабрицио Романо в своей публикации в социальной сети X.

В текущем сезоне аргентинский хавбек сыграл уже в 46 матчах во всех турнирах, где забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт Энцо с «Челси» действует до лета 2032 года, что закрепляет его статус ключевого игрока клуба. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста на сегодняшний день достигает 90 миллионов евро.

Энцо Фернандес продолжает демонстрировать высокую результативность и стабильность на поле, несмотря на различные слухи о будущем переходе. Его уверенная игра в полузащите и значимый вклад в успехи команды делает его одним из ведущих футболистов «Челси», а также вызывает интерес со стороны крупных европейских клубов, включая мадридский «Реал».