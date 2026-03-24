Энцо Фернандес - главный критик Лиама Росеньора в «Челси»

Дата публикации: 24-03-2026 00:40

В раздевалке лондонского клуба "Челси" усиливается недовольство менеджментом после увольнения Энцо Марески с поста главного тренера и текущих результатов команды под руководством Лиама Росеньора. Об этом информирует издание AS.

По информации источника, полузащитник Энцо Фернандес является главным критиком Лиама Росеньора среди игроков. Кроме того, несколько ведущих футболистов "Челси" рассматривают возможность продолжения карьеры в других клубах.

С прошлого лета руководство "Челси" пытается продлить контракт с Энцо, считая его ключевым элементом клуба, однако до сих пор переговоры не привели к соглашению.

В текущем сезоне аргентинский хавбек принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и оформив шесть результативных передач. Его действующий контракт с клубом действует до лета 2032 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €90 млн.

Независимо от нынешних непредсказуемых событий, Энцо Фернандес продолжает оставаться одной из ключевых фигур "Челси". Однако внутри команды растет напряжённость, что отражается на моральном состоянии игроков и атмосфере в раздевалке. Руководство клуба стоит перед необходимостью принятия важных решений, которые будут напрямую влиять на дальнейшее развитие состава и успехи на поле. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим изменения как в тренерском штабе, так и в составе команды, ведь сохранение стабильности в лондонской команде сейчас становится приоритетом для всех заинтересованных сторон.