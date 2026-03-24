«Реал» ускоряет переговоры о продлении соглашения с Винисиусом Жуниором

Дата публикации: 24-03-2026 00:41

Мадридский клуб «Реал» активно занимается продлением контракта с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По имеющейся информации, руководство испанского гранда полностью удовлетворено игрой Винисиуса, а президент «сливочных» Флорентино Перес лично заинтересован в продолжении сотрудничества с футболистом. Сейчас многое зависит от самого Винисиуса, и переговоры между сторонами продолжаются.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В текущем сезоне нападающий провел 43 матча во всех турнирах и успел забить 17 голов, а также отдать 12 результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца оценивается в 150 миллионов евро.

Клуб видит в Винисиусе ключевого игрока будущего, и продление контракта с ним имеет стратегическое значение для команды. Помимо его высокой результативности, футболист демонстрирует отличную технику и создает опасность на поле, что делает его одним из самых ценных активов «Реала». Президент Флорентино Перес не скрывает, что хочет сохранить Винисиуса в составе, чтобы продолжать укреплять атакующую линию клуба.