Ханс-Дитер Флик назван лучшим тренером месяца в Ла Лиге

Дата публикации: 24-03-2026 00:42

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером месяца в испанской Ла Лиге. В марте под его руководством команда показала отличные результаты, одержав три важные победы: над «Атлетиком» из Бильбао со счётом 1:0, с великолепным счётом 5:2 обыграла «Севилью», а также минимально победила «Райо Вальекано» — 1:0. Эти успехи помогли «Барселоне» укрепить позиции в турнирной таблице.

В итоговом голосовании 61-летний немецкий специалист оставил позади таких конкурентов, как Диего Симеоне, возглавляющий мадридское «Атлетико», который добился двух побед и потерпел одно поражение, и Луиша Каштру из «Леванте», у которого в марте были две ничьи и одна победа. Флик сумел доказать своё превосходство благодаря стабильной игре и грамотной тактике.

На данный момент после 29 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает первую строчку с 73 очками в активе. Отрыв от ближайшего преследователя, мадридского «Реала», составляет уже четыре очка, что существенно повышает шансы каталонского клуба на чемпионство. Под руководством Флика команда демонстрирует уверенную игру, что вдохновляет болельщиков и вселяет оптимизм на успешное завершение сезона.