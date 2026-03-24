Де Дзерби выразил готовность тренировать «Тоттенхэм» при условии сохранения клуба в АПЛ

Дата публикации: 24-03-2026 00:43

Бывший тренер «Брайтона» и «Марселя» Роберто Де Дзерби выразил свою готовность возглавить «Тоттенхэм», если клуб сумеет сохранить прописку в Премьер-лиге, сообщает The Telegraph.

В ходе международного перерыва руководство «шпор» должно принять решение относительно временного наставника Игора Тудора, который пока не сумел стабилизировать результаты команды. По сведениям источника, даже в случае, если Тудор останется на этом посту до конца сезона, он не продолжит работу в клубе в следующем сезоне. Ожидается, что руководство определится с новым постоянным тренером.

В числе кандидатов на эту должность фигурируют Маурисио Почеттино, который летом будет возглавлять национальную сборную США на чемпионате мира 2026 года, а также Де Дзерби, оказавшийся без клуба после разрыва контракта с «Марселем» в январе этого года.

Хотя Роберто рассматривается также как потенциальный кандидат для «Ливерпуля» в случае расставания с Арне Слотом, он остаётся открытым к возможности возглавить «Тоттенхэм» — но только при условии, что команда сохранит место в Премьер-лиге и не вылетит из элитного дивизиона.

Таким образом, перед руководством «Тоттенхэма» стоит важная задача решить судьбу тренера, а также обеспечить сохранение статуса клуба в АПЛ. Речь идёт о серьёзных переменах, которые могут кардинально изменить структуру команды и её планы на ближайшее будущее.