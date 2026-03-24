Ромарио предложил Анчелотти включить Неймара в состав сборной на ЧМ-2026

Дата публикации: 24-03-2026 00:44

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Ромарио высказался по поводу того, что тренер национальной команды не включил нападающего «Сантоса» Неймара в состав для участия в ближайших товарищеских матчей. Экс-футболист поделился своим мнением относительно перспектив вызова звёздного игрока и отметил важность таких решений в подготовке к крупным турнирам.

Ромарио подчеркнул: «Как бы ни складывались обстоятельства, главный вопрос, который уже сейчас занимает всех любителей футбола и будет оставаться в центре внимания до начала чемпионата мира, — это вызовет ли Анчелотти Неймара в сборную. Я уже высказывал своё мнение по этому поводу: звёздный игрок должен играть за национальную команду. Ведь сборная — это место для лучших и самых талантливых. Подготовка к чемпионату длится около месяца, и этого времени достаточно, чтобы восстановиться как физически, так и технически, вернуться в игровую форму и наладить взаимопонимание с остальными игроками команды.

Все понимают эти базовые истины, но их стоит повторять постоянно: наличие такого игрока, как Неймар, несмотря на то, что он может быть не в идеальной форме, намного важнее, чем приглашать на его место кого-то другого. Талант не должен останавливаться из-за временных проблем. И тренер, безусловно, не сможет обойтись без игрока мирового класса в ключевые моменты.

Ромарио отметил, что ему знакомо, через что сейчас проходит Неймар, ведь он сам переживал подобные ситуации в 2002 году. Тогда многие призывали включить его в состав сборной, несмотря на возраст — он уже не был молодым, однако талант и мастерство Ромарио оставались на высочайшем уровне, позволяя решать исходы важных матчей.

Следуя рассуждениям Ромарио, каждый тренер имеет своё видение игры и предпочитает определённых игроков, которым он доверяет в большей степени. Это естественная часть спортивного процесса. Но также следует помнить и о взаимном уважении между игроком и тренером. Ромарио резко выступает против ситуаций, когда личные симпатии или антипатии перевешивают реальные заслуги игрока. Для него приоритетом всегда должна быть национальная команда, ведь именно она стоит выше всех личных интересов.

Бывший чемпион выразил уверенность, что в ситуации с Карло Анчелотти личные взаимоотношения не мешают объективному решению вопроса. Анчелотти хорошо знаком с потенциалом Неймара и умеет управлять звёздными игроками, что он демонстрировал, возглавляя такие клубы, как «Милан» и «Реал Мадрид». Поэтому тренер прекрасно понимает, насколько важно иметь в составе ключевого игрока, готового влиять на ход игры, особенно в решающие моменты турниров.

Ромарио вспомнил себя в 2002 году, когда он был сильно расстроен тем, что не попал в состав сборной для чемпионата мира. Он очень хотел попрощаться с командой боевой победой, но в тот раз тренер принял другое решение. Несмотря на это, футболист испытывал поддержку со стороны бразильских болельщиков, которые желали видеть его в составе. Впрочем, игроки, которые поехали на турнир, смогли успешно выполнить свою задачу и завоевали трофей для страны. Ромарио отметил, что каждый кандидат, не попавший в сборную, испытывает чувство горечи и разочарования, однако он не хочет зацикливаться на прошлом и уважает решение тогдашнего наставника сборной, который заслужил признание за пятую победу на чемпионате мира.

Однако, по мнению легенды бразильского футбола, если бы его вызвали в ту сборную, команда могла бы победить не только в итоге, но и продемонстрировать более яркую и впечатляющую игру. Такой оптимизм он связывает с уверенностью в собственных силах и талантами, которые позволяли влиять на исход важных матчей.

Ромарио выразил надежду, что Неймар сумеет доказать свое право на место в окончательном списке игроков и сможет принести сборной шестой чемпионский титул в истории. Он напомнил, что товарищеские игры — это возможность проверить форму и готовность многих футболистов, однако в случае с такими звёздами, как Неймар, это не всегда необходимо. Для команды важен игрок исключительного класса, который своим мастерством заставляет соперников испытывать едва ли не смесь страха и признания, испытывая к нему глубокое уважение.

Чемпионат мира — это всегда вершина футбольной карьеры. Ромарио рассказал, что он сам очень тщательно готовился к чемпионату 1994 года, приезжал на турнир в отличной физической и психологической форме. Он уверен, что Неймар испытывает сегодня похожие чувства и готов выложиться по максимуму, если получит приглашение от тренера.

В заключение Ромарио отметил, что несмотря на полную поддержку вызова Неймара в сборную, он будет болеть за национальную команду при любых обстоятельствах, даже если звезды бразильского футбола не окажется в составе. Но при этом он дал важный сигнал тренерскому штабу сборной: «Будьте внимательны, мистер!» — такими словами он остался настроен призвать к взвешенным решениям в преддверии главного футбольного события планеты.