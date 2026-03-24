Зико высказался о вероятности выступления Неймара на ЧМ-2026

Дата публикации: 24-03-2026 00:46

Экс-футболист сборной Бразилии Зико выразил своё мнение по поводу отсутствия вызова нападающего «Сантоса» Неймара в национальную сборную для участия в ближайших товарищеских матчах.

«Когда я был тренером, я уже имел большой опыт как игрок. Я всегда доверял врачам оценку готовности футболиста к выходу на поле и не вмешивался в этот процесс. Если есть врачи и специалисты, которые отвечают за здоровье Неймара, именно они будут принимать решение о том, сможет ли он тренироваться и выступать на чемпионате мира», — цитирует слова Зико издание O Dia.

В ближайших товарищеских матчах сборная Бразилии встретится с командами Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля), готовясь к крупным турнирам. Решение о привлечении Неймара на эти игры зависит главным образом от рекомендаций медицинского персонала и состояния самого игрока. Такой подход подчеркивает важность здорового баланса между спортивной формой и физическим состоянием, необходимым для выступления на высоком уровне.