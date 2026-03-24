Джейдон Санчо покинет «Манчестер Юнайтед» следующим летом

Дата публикации: 24-03-2026 00:46

Форвард Джейдон Санчо в ближайшее лето покинет клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

Согласно источнику, вероятность ухода футболиста из «МЮ» достигает 100%. Немецкий клуб «Боруссия» из Дортмунда активно проявляет интерес к Санчо и уже ведёт переговоры с «красными дьяволами» относительно возможного трансфера. Генеральный директор дортмундской команды Ханс-Йоахим Ватцке лично заинтересован в возвращении нападающего в состав «шмелей», и сам футболист осведомлён об этом. На текущий момент окончательное решение по переходу не принято, при этом есть и другие клубы, проявляющие интерес к игроку.

По информации Transfermarkt, «Манчестер Юнайтед» купил Санчо у дортмундской «Боруссии» летом 2021 года за сумму около 85 миллионов евро. В сентябре 2025 года игрок был отправлен в аренду в клуб «Астон Вилла» до завершения сезона.

Такое развитие событий может оказать значительное влияние на дальнейшую карьеру Джейдона Санчо, поскольку возвращение в немецкий клуб позволит ему получить больше игрового времени и вновь заявить о себе в одной из ведущих европейских лиг. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» сможет освободить место в составе и бюджет для новых приобретений, что, возможно, станет частью стратегии команды на будущее. Следует ожидать, что в ближайшие месяцы ситуация вокруг трансфера полузащитника будет развиваться динамично, особенно учитывая активность немецкого клуба в трансферном окне.