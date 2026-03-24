Левандовски поделился мыслями о своем будущем в «Барселоне»

Дата публикации: 24-03-2026 00:48

 

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски поделился последними новостями о ходе переговоров с каталонским клубом по поводу продления своего контракта.

"Насчет моего контракта ситуация остается без изменений. Я планирую выделить время, чтобы тщательно обдумать свое будущее и рассмотреть все возможные варианты", — заявил Левандовски в интервью изданию The Touchline.

В текущем сезоне 37-летний форвард принял участие в 37 матчах во всех соревнованиях, забив 16 голов и сделав три результативные передачи. Польский футболист выступает за "Барселону" с 2022 года. По данным портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость оценивается в €8 миллионов.

Левандовски продолжает играть ключевую роль в составе каталонского клуба, демонстрируя высокий уровень мастерства и стабильности. Несмотря на возраст, он остается востребованным игроком, способным приносить результат и помогать своей команде в достижении спортивных целей. "Барселона" заинтересована в сохранении опытного нападающего, однако окончательное решение о будущем Роберта еще не принято и будет зависеть от различных факторов, включая стратегию развития клуба и финансовые возможности.

Рекомендуем

