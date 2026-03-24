Александр Усик раскрыл свои планы в роли вице-президента клуба "Полесье"

Дата публикации: 24-03-2026 00:49

Знаменитый украинский боксер Александр Усик поделился своими впечатлениями по поводу назначения на должность первого вице-президента житомирского футбольного клуба «Полесье»:

«Я открываю для себя совершенно новую страницу - теперь в роли первого вице-президента футбольного клуба «Полесье». Это не просто новая работа, а возможность реально влиять на развитие спорта в Украине, укреплять украинский футбол и спортивное сообщество на совершенно ином, более высоком уровне,» - подчеркнул Усик.

По словам спортсмена, он всегда придерживался принципов дисциплины, честности и командной работы. Именно эти ценности будут лежать в основе его деятельности и на новом посту. Усик уверен, что благодаря этим принципам можно добиться значительных успехов как на ринге, так и в развитии клуба.

Одной из приоритетных задач он назвал реформу судейского корпуса в украинском футболе. Александр отметил, что прозрачность и справедиость должны стать неотъемлемой частью спортивных соревнований, чтобы каждый матч проходил честно, а болельщики могли доверять результатам игр.

«Спасибо «Полесью» за оказанное доверие! Теперь мы работаем вместе и движемся только вперед. Вперед к новым достижениям и победам - для себя, для клуба и для всей Украины!» - подытожил Александр Усик.