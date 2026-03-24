АЗ обратился к УЕФА с просьбой перенести матч Лиги конференций против Шахтера

Дата публикации: 24-03-2026 00:51

Футбольный клуб АЗ Алкмаар направил официальный запрос в УЕФА с просьбой перенести ответный матч 1/4 финала Лиги конференций против донецкого "Шахтера", сообщает Forzanec.

Причиной такого обращения стала высокая загрузка команды. Согласно информации источника, голландский клуб хотел перенести игру с "горняками" на другую дату, поскольку в плотном расписании у АЗ всего за три дня после еврокубка запланирован еще и важный матч Кубка Нидерландов против НЕКа. Встреча с донецкой командой должна состояться 16 апреля, а уже 19 апреля АЗ предстоит выйти на поле в матче национального кубка.

Однако УЕФА отклонил просьбу голландцев, и все запланированные матчи будут сыграны согласно установленному графику.

Первый матч между АЗ и "Шахтером" пройдет 9 апреля и начнется в 22:00 по киевскому времени. Ответная встреча намечена на 16 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Кроме того, ранее стали известны новые даты для перенесенного поединка "Шахтера" и "Зари", однако подробности о времени проведения этой игры пока не уточняются.