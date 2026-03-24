Траффорд из «Ман Сити» побил рекорд английского футбола XXI века в роли вратаря

Дата публикации: 24-03-2026 11:47

«Манчестер Сити» одержал победу над «Арсеналом» в финальном поединке Кубка английской лиги с итоговым счётом 2:0. Вратарь «горожан» Джеймс Траффорд продемонстрировал редкое достижение в этой встрече, сообщает Opta.

В возрасте 23 лет и 163 дней он стал самым молодым английским голкипером, который вышел в стартовом составе на финал Кубка лиги на стадионе «Уэмбли» с момента Криса Вудса. Последний играл в финале в матче между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем» в 1978 году, когда ему было всего 18 лет и 124 дня.

Стоит отметить, что в текущем сезоне «Арсенал» занимает первую позицию в турнирной таблице, набрав 70 очков. При этом «Манчестер Сити» находится на втором месте, имея в активе 61 очко и одну игру в запасе, что оставляет шансы на изменение расстановки сил в ближайших турах.

Подчеркивается, что подобные молодые таланты среди голкиперов в Англии появляются крайне редко, и выступление Траффорда в столь важном матче является знаковым событием для развития молодёжной школы «Манчестер Сити».

«Кристал Пэлас» отмечает успех в Кубке Англии