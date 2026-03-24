Игрок «Челси» Энцо Фернандес стремится к мечте перебраться в «Реал»

Дата публикации: 24-03-2026 11:49

 

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес продолжает рассматривать "Реал" в качестве приоритетного варианта для дальнейшей карьеры, сообщает инсайдер Бен Джейкобс в Х. Несмотря на интерес мадридского клуба, окончательное решение по усилению полузащиты капитала пока не принято, в то время как лондонский клуб сохраняет полный контроль над возможным трансфером Фернандеса этим летом.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что сделка между "Реалом" и "Челси" вполне реальна. Кроме того, источники указывали, что Энцо является одним из главных оппонентов идей тренера "Челси" Лиама Росеньора, что может повлиять на его будущее в клубе и подтолкнуть к смене команды.

С прошлого лета руководство "Челси" активно ведет переговоры с полузащитником относительно продления контракта, рассматривая его как ключевого игрока для долгосрочного развития клуба. Однако на данный момент стороны не смогли прийти к соглашению, и ситуация остаётся нерешённой.

Текущий контракт Фернандеса действует до лета 2032 года. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского хавбека оценивается примерно в €90 млн, что подтверждает высокий уровень игрока и интерес к нему со стороны ведущих клубов Европы.

