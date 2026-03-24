«Манчестер Юнайтед» обсуждает с «Ньюкаслом» трансфер Гимарайнса стоимостью €80 миллионов

Дата публикации: 24-03-2026 11:50

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проявляет активный интерес к полузащитнику «Ньюкасла» и сборной Бразилии – Бруно Гимарайнсу – в преддверии летнего трансферного окна.

По имеющейся информации, руководство английского клуба рассматривает Гимарайнса как перспективного игрока, который может стать долгосрочной заменой Каземиро в центре поля.

Предварительные оценки стоимости трансфера футболиста составляют приблизительно €80 млн. На данный момент официального заключенного соглашения между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» нет – переговоры продолжаются, и стороны ведут активный диалог.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах различных турниров, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2028 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Бруно Гимарайнса оценивается примерно в €75 млн. Это подтверждает высокий уровень футболиста и интерес, проявляемый к нему ведущими европейскими клубами.