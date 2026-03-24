УЕФА отказал АПЛ в расширении заявки на Лигу чемпионов до 28 футболистов
УЕФА отказался изменить лимит заявленных игроков на следующий сезон Лиги чемпионов, информирует The Guardian. По данным источника, несколько английских клубов подали заявку на увеличение максимального количества футболистов в списке до 28, однако Союз европейских футбольных ассоциаций не поддержал данное предложение.
Обсуждение возможных корректировок правил может возобновиться перед стартом сезона 2027/2028, но пока действующее ограничение останется на прежнем уровне – 25 человек.
Представители испанских команд Ла Лиги, включая «Атлетико», «Севилью» и «Реал Сосьедад», выступили за сохранение действующего регламента. По их мнению, расширение заявки может дать английским клубам еще большее преимущество, учитывая их значительные финансовые ресурсы по сравнению с командами из других стран.
Таким образом, несмотря на инициативу со стороны английских участников, УЕФА решил придерживаться существующих правил, поддерживая баланс и справедливость в европейских клубных соревнованиях. Подобные меры призваны избежать излишнего усиления одних клубов за счет финансового превосходства и сохранить конкурентоспособность турниров на высоком уровне.