УЕФА отказал АПЛ в расширении заявки на Лигу чемпионов до 28 футболистов

Дата публикации: 24-03-2026 14:37

УЕФА отказался изменить лимит заявленных игроков на следующий сезон Лиги чемпионов, информирует The Guardian. По данным источника, несколько английских клубов подали заявку на увеличение максимального количества футболистов в списке до 28, однако Союз европейских футбольных ассоциаций не поддержал данное предложение.

Обсуждение возможных корректировок правил может возобновиться перед стартом сезона 2027/2028, но пока действующее ограничение останется на прежнем уровне – 25 человек.

Представители испанских команд Ла Лиги, включая «Атлетико», «Севилью» и «Реал Сосьедад», выступили за сохранение действующего регламента. По их мнению, расширение заявки может дать английским клубам еще большее преимущество, учитывая их значительные финансовые ресурсы по сравнению с командами из других стран.

Таким образом, несмотря на инициативу со стороны английских участников, УЕФА решил придерживаться существующих правил, поддерживая баланс и справедливость в европейских клубных соревнованиях. Подобные меры призваны избежать излишнего усиления одних клубов за счет финансового превосходства и сохранить конкурентоспособность турниров на высоком уровне.