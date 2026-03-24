В Еврокомиссию подана жалоба на ФИФА из-за завышенных цен на билеты чемпионата мира 2026 года

Дата публикации: 24-03-2026 14:39

Европейские организации, представляющие интересы потребителей, такие как Euroconsumers и Football Supporters Europe, направили официальную жалобу в Еврокомиссию на Международную федерацию футбола (ФИФА). В обращении они обвиняют ФИФА в злоупотреблении своим монопольным положением на рынке продажи билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года. Данное событие подробно описано в материале издания Politico.

В жалобе подчёркивается, что ФИФА, обладая эксклюзивным правом на реализацию билетов, устанавливает чрезмерно высокие цены и внедряет непрозрачные правила для покупателей. Такое поведение, по мнению заявителей, может противоречить статье 102 Договора о функционировании Европейского Союза, которая регулирует недопустимость злоупотребления доминирующим положением на рынке. Евроорганизации выявили ряд спорных моментов: недостаточная ясность в процессе распределения билетов, использование динамического ценообразования, а также умышленное создание дефицита доступных по цене билетов. По информации Euroconsumers и Football Supporters Europe, стоимость билетов на финальный матч превысила 4000 долларов, что фактически делает посещение главного футбольного события малодоступным для большинства болельщиков.

Кроме того, издание указывает на дополнительные финансовые нагрузки для потребителей. К числу таких расходов относятся комиссии при перепродаже билетов и применение маркетинговых стратегий, которые стимулируют пользователей делать покупки в спешке, без полного осознания всех условий. В ответ на ситуацию организации призывают Еврокомиссию оперативно вмешаться, предложив в качестве мер ограничения на уровень цен и более высокую прозрачность процессов продажи билетов.

Стоит отметить, что чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля и впервые соберет 48 команд. Турнир будет уникальным, поскольку матчи будут проводиться сразу в трёх странах – США, Канаде и Мексике, что вызвало повышенный интерес и сложность в организации продажи билетов.

Таким образом, жалоба европейских потребительских групп отражает серьёзные опасения касательно политики ценообразования и доступности билетов на крупнейшее спортивное мероприятие. Еврокомиссии предстоит рассмотреть эти доводы и принять соответствующие меры для защиты интересов болельщиков и обеспечения справедливых условий покупки билетов на чемпионат мира.