«Аль-Хиляль» озвучил цену за Канселу для «Барселоны»

Дата публикации: 24-03-2026 14:40

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» не намерен отпускать португальского защитника Жоау Канселу в «Барселону» без компенсации. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик выразил желание сохранить Канселу в составе, однако клуб готов подписать игрока лишь на условиях свободного агента, без выплаты трансферной суммы.

Тем не менее, «Аль-Хиляль» не согласен с таким сценарием и настаивает на получении за защитника 15 миллионов евро. Этот клуб из Саудовской Аравии проявляет твёрдую позицию по вопросу трансфера, желая компенсировать свои инвестиции.

В текущем сезоне «Барселона» арендовала Канселу во время зимнего трансферного окна. За это время защитник провёл за каталонскую команду 12 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Его вклад значим для команды, и клуб заинтересован в его дальнейшем сотрудничестве, хотя финансовые условия пока остаются предметом переговоров между сторонами.