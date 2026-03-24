Игор Тудор покинет «Тоттенхэм» в ближайшие двое суток

Дата публикации: 24-03-2026 14:42

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Игор Тудор покинет клуб в ближайшие 24-48 часов, сообщает известный журналист Пит О’Рурк. По словам источника, 47-летний хорватский специалист уйдет из команды уже в ближайшие двое суток. В качестве основного претендента на замену называется бывший тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби. Руководство «Тоттенхэма» надеется, что 46-летний итальянец согласится возглавить клуб сейчас, а не после завершения текущего сезона.

Игор Тудор возглавил «шпор» 14 февраля, сменив Томаса Франка. За время его работы команда провела всего семь матчей в различных турнирах, в которых одержала лишь одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Такая статистика явно не устраивала руководство клуба и болельщиков.

В последнем матче 31-го тура Премьер-лиги «Тоттенхэм» потерпел болезненное поражение на своём поле от «Ноттингем Форест» со счётом 0:3. Этот разгромный результат ещё больше усугубил позицию лондонцев, приблизив их к зоне вылета, что вызывает серьёзные опасения за будущее клуба в высшем дивизионе.

Руководство «Тоттенхэма» сейчас находится в поисках новых решений для стабилизации ситуации в команде и улучшения её результатов. Приглашение Де Дзерби рассматривается как один из ключевых шагов для возвращения клуба на победный путь и повышения эффективности игры. Этот переход может стать поворотным моментом сезона для «шпор», которые стремятся избежать дальнейших неудач и укрепить свои позиции в Премьер-лиге.