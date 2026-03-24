«Барселона» намерена выделить 60 миллионов евро на приобретение Бастони

Дата публикации: 24-03-2026 16:15

«Барселона» проявляет серьезный интерес к приобретению центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони. Об этом сообщает Diario SPORT.

Как отмечает источник, в каталонском клубе уверены, что Бастони способен стать ключевой фигурой обороны команды на многие годы вперед. Руководство «Барселоны» рассчитывает, что удастся договориться с «Интером» о трансфере защитника примерно за 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний итальянец провел 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач, демонстрируя стабильную игру и высокий уровень исполнительского мастерства.

Сейчас контракт Бастони с «Интером» действует до середины 2028 года, что подчеркивает значимость игрока для миланского клуба. По данным экспертов Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

Если сделка состоится, «Барселона» усилит оборонительную линию, получив игрока с отличным опытом выступлений на высоком уровне, что поможет команде улучшить результаты в предстоящих соревнованиях. Переговоры продолжаются, и в ближайшее время станет ясно, удастся ли клубу заполучить Бастони и каким будет итог трансфера.