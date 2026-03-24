Килиан Мбаппе: «Полностью восстановился на все сто»

Дата публикации: 24-03-2026 16:17

 

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе сообщил, что полностью восстановился после травмы колена.

"Мое колено теперь в отличном состоянии. Вокруг этой темы ходило много спекуляций и ложной информации. Я восстановился на все 100 процентов. В Париже мне поставили точный и хороший диагноз", - приводит слова Мбаппе испанское издание Diario AS.

Из-за полученной травмы 27-летний форвард был вынужден пропустить матчи с 21 февраля по 17 марта.

В текущем сезоне 2025/26 Мбаппе забил уже 38 голов и сделал 6 результативных передач в 35 сыгранных матчах, демонстрируя высокий уровень игры и значительный вклад в успехи своей команды.

