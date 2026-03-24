Медицинский штаб "Реала" освобождён от должности после ошибки с коленом Мбаппе

Дата публикации: 24-03-2026 16:18

Французский журналист Даниэль Риоло в эфире программы After Foot RMC сообщил, что медицинский штаб мадридского "Реала" допустил серьёзную ошибку при обследовании Килиана Мбаппе. По инсайдерской информации, врачи "королевского клуба" неправильно провели МРТ-сканирование — было обследовано не то колено футболиста, что привело к ошибочному диагнозу и неверной оценке травмы.

После того как Мбаппе продолжал испытывать боли, он самостоятельно обратился к независимому французскому специалисту Бертрану Соннери-Котте в Париже. Врач провел дополнительное обследование и опроверг исходный диагноз мадридских медиков, обнаружив у игрока лишь мышечный отек вместо серьёзного повреждения связок. Благодаря этому Килиан избежал операции и смог вернуться в состав команды уже через 15 дней.

По словам Риоло, данный инцидент стал решающим моментом для руководства "Реала". Клуб официально объявил об увольнении всего медицинского штаба, объясняя это решение аномально большим количеством травм у игроков в текущем сезоне. Тем не менее, инсайдеры отмечают, что настоящей причиной стала именно серьёзная ошибка при лечении главной звезды команды, которая получила широкий резонанс в спортивных кругах.

Сами Килиан Мбаппе, комментируя ситуацию 23 марта 2026 года, назвал часть публикаций «лживыми слухами», но признал, что повторное обследование во Франции помогло ему психологически настроиться перед приближающимся чемпионатом мира. На текущий момент форвард уже вернулся к тренировкам в общей группе на базе "Вальдебебас" и готовится к новым вызовам в составе "Реала".