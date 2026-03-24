"Марко Асенсио остаётся в «Фенербахче» - клуб не намерен его продавать"

Дата публикации: 24-03-2026 16:19

Руководство клуба "Фенербахче" приняло важное решение оставить в составе полузащитника Марко Асенсио. Несмотря на проявленный сильный интерес со стороны нескольких испанских команд, стамбульский клуб не собирается рассматривать предложения о продаже своего ключевого игрока.

Выдающиеся выступления 30-летнего футболиста в текущем сезоне привлекли внимание таких клубов, как мадридский "Атлетико", "Вильярреал" и "Севилья". Среди них "Вильярреал" проявляет наибольшую активность, готовя официальное предложение уже к старту летнего трансферного окна.

Тем не менее руководство "желтых канареек" убеждено, что Асенсио — одна из центральных фигур в тактике команды, и не намерено вступать в переговоры о его продаже. Испанец, который присоединился к турецкому клубу в начале сезона 2025/2026, быстро завоевал любовь болельщиков и демонстрирует лучшие результаты в своей карьере.

Отметим, что Марко Асенсио перешел в "Фенербахче" летом 2025 года на правах свободного агента. До этого опытный полузащитник выступал за французский "ПСЖ" и мадридский "Реал", где трижды становился победителем Лиги чемпионов, что подчеркивает его высокий класс и значимость для нынешнего клуба.