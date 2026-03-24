Клопп резко отреагировал на спекуляции вокруг "Реала"

Дата публикации: 24-03-2026 16:21

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решительно отверг слухи о возможном переходе на пост руководителя "Реала".

Как сообщает Sport.es, немецкий специалист выразил сильное недовольство непроверенными спекуляциями в прессе и подчеркнул, что никаких контактов с мадридским клубом не было.

"Когда новость можно считать настоящей? Это происходит либо в тот момент, когда кто-то фиксирует информацию на бумаге, либо когда за этим стоит хотя бы доля правды. Меня это раздражает, и я вынужден постоянно реагировать на такого рода сплетни", - заявил Клопп.

Тренер также отметил, что ни представители "Реала", ни руководство клуба не обращались к нему с предложениями. "Если бы они связывались, эта информация уже была в публичном доступе. Но подобного контакта просто не было. Всё это — абсолютная чепуха", - добавил немецкий специалист.

Клопп подчеркнул, что в ближайшем будущем не планирует возвращаться к тренерской деятельности, однако ситуацию может пересмотреть впоследствии. В данный момент он занимает должность главы футбольного отдела в компании "Ред Булл", где занимается развитием различных проектов, связанных с футболом.

Таким образом, слухи о скором назначении Клоппа в "Реал" остаются бездоказательными и вызваны исключительно желанием прессы создавать сенсации, подчеркнул тренер.