Филипе Луис включён в список претендентов на пост главного тренера "Челси"

Дата публикации: 24-03-2026 16:22

Филипе Луис, бывший защитник лондонского "Челси" и бывший главный тренер бразильского клуба "Фламенго", рассматривается как один из главных претендентов на должность наставника "синих" в случае ухода нынешнего тренера Лиама Розениора по окончании текущего сезона. Бразильский специалист уже провел первые переговоры с руководством клуба, однако на данный момент приоритет для лондонской команды — продолжение сотрудничества с действующей тренерской командой.

Ранее Луис вел подробные переговоры с владельцами "Челси", и даже приостановил на несколько дней общение с руководством "Фламенго", чтобы сосредоточиться на шансе возглавить лондонский клуб. Он был уверен в том, что получит эту должность, однако позже выяснилось, что клубные владельцы планировали назначить его главным тренером французского клуба "Страсбур", который принадлежит той же инвестиционной группе. Эта неожиданная ситуация стала одной из причин, по которой Филипе Луис покинул "Фламенго" несколько недель назад.

На данный момент Филипе Луис остается в списке потенциальных кандидатов на замену тренера в случае изменений этим летом. Тем не менее переговоры между сторонами временно заморожены, поскольку основной кандидатурой руководства сейчас является Лиам Розениор.

Руководство "Челси" намерено сохранить Лиама Розениора в его должности по крайней мере до окончания текущего сезона и принять окончательное решение по долгосрочному будущему тренерского штаба уже после завершения чемпионата.

Стоит отметить, что Филипе Луис играл за "Челси" в сезоне 2014/2015, в котором команда стала чемпионом Англии и выиграла Кубок футбольной лиги. После завершения игровой карьеры он перешел на тренерскую работу и возглавил основной состав "Фламенго" в 2024 году.

Таким образом, ситуация вокруг тренерской позиции "Челси" остается динамичной — пока что лондонский клуб держит курс на стабильность с нынешним тренером, однако имя Филипе Луиса продолжает фигурировать среди возможных претендентов на будущее руководство командой. В случае изменения тренерского штаба летом ожидания болельщиков будут связаны именно с его кандидатурой, учитывая успешный опыт работы как игрока и тренера.