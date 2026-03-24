Владелец виллы в Стамбуле обратился в суд с иском против Мауро Икарди

Дата публикации: 24-03-2026 16:23

Форвард "Галатасарая" Мауро Икарди оказался участником судебного разбирательства в Турции. Экс-владелец виллы в районе Гектюрк, где аргентинский футболист проживал вместе с Вандой Нарой, инициировал процесс взыскания денежных средств из-за нарушения условий договора аренды.

Согласно информации от издания Milliyet, Икарди покинул жильё досрочно, тогда как ежемесячная арендная плата составляла 40 тысяч долларов. Владелец недвижимости заявляет, что спортсмен не погасил образовавшуюся задолженность по контракту и требует выплату за весь год аренды. В настоящее время на футболиста заведено три исполнительных производства.

Кроме финансовых претензий, арендодатель обвиняет игрока в ненадлежащем уходе и содержании недвижимости. В исковом заявлении отмечается, что вилла нуждается в капитальном ремонте, и заявлен иск о компенсации связанных с этим расходов. Стороны сейчас находятся в процессе медиации, и если договорённость не будет достигнута, дело будет передано в суд для окончательного рассмотрения.

Напомним, что в текущем сезоне 33-летний форвард отыграл за стамбульский клуб 24 матча во всех турнирах, забив 15 голов. Параллельно в Аргентине продолжается судебное разбирательство между Икарди и его бывшей супругой.