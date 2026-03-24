"Шахтёр" запускает новую футбольную академию в Испании

Дата публикации: 24-03-2026 16:26

Донецкий Шахтер открывает еще одну футбольную школу на территории Испании - на этот раз в солнечном Аликанте.

Горняки продолжают расширять международное присутствие и укреплять глобальную семью оранжево-черных. Уже 28 марта состоится официальное открытие новой Shakhtar Academy в городе Аликанте, что на побережье Коста Бланка в Испании. Здесь будущие футболисты и футболистки в возрасте от 4 до 10 лет смогут познакомиться с уникальной клубной методологией подготовки.

Школа приглашает как мальчиков, так и девочек, для которых первая тренировка пройдет абсолютно бесплатно - это отличная возможность попробовать свои силы под руководством опытных тренеров, перенимающих лучший опыт из системы Шахтера. Для учебных занятий на локации создана современная инфраструктура: здесь есть полноценное футбольное поле и все необходимые условия для безопасных и комфортных тренировок, что позволяет развиваться и получать удовольствие от футбола детям любого возраста.

Торжественное открытие Shakhtar Academy запланировано на 28 марта 2026 года. Ждем будущих звезд футбола по адресу: Cam. Cipres, 60, San Juan De Alicante, Valenciana, Spain 03540