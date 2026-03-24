Форвард «Атлетико» Хулиан Альварес почти достиг соглашения о переходе в «Арсенал»

Дата публикации: 24-03-2026 19:05

На этой неделе представители лондонского клуба «Арсенал» провели закрытые встречи с агентами 26-летнего аргентинского форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, сообщает источник TEAMtalk.

Согласно информации, стороны сумели найти общее понимание, и переход Альвареса в «Арсенал» практически завершён. Несмотря на проявленный интерес со стороны таких клубов, как «Барселона» и «Челси», «Арсенал» принял решение действовать оперативно, что сыграло важную роль в успехе переговоров.

Ключевым фактором для удачного завершения сделки стала готовность «Арсенала» выполнить все условия, которые предъявляли как сам Альварес, так и «Атлетико». Речь идет не только о финансовых аспектах, но и о безопасном и оперативном оформлении документов, что могло стать серьёзным препятствием для конкурентов — «Челси» и «Барселоны».

Известно, что Альварес с энтузиазмом воспринял предложение «Арсенала», поскольку уже давно мечтает вернуться в Англию и бороться за престижные трофеи. В сезоне 2025/2026 он провёл 44 встречи за «Атлетико», забил 17 мячей и отдал 9 голевых передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2030 года, а согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

Таким образом, «Арсенал» делает серьёзный шаг для усиления своей атакующей линии, привлекая одного из перспективных нападающих европейского футбола. Подписание Альвареса может усилить амбиции лондонской команды в предстоящих турнирах и поднять планку в борьбе за высокие места в английской Премьер-лиге и еврокубках.