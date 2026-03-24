Антуан Гризманн совершил переход из «Атлетико» в «Орландо Сити»

Дата публикации: 24-03-2026 19:11

Американский клуб МЛС «Орландо Сити» официально сообщил о переходе в свою команду знаменитого форварда мадридского «Атлетико», чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции, Антуана Гризманна. Об этом стало известно благодаря пресс-релизу, опубликованному представителями клуба из Орландо.

"Приход Антуана в «Орландо Сити» - это важное событие не только для нашего клуба, но и для всего города, наших верных фанатов и, безусловно, для всей футбольной лиги", - отметил Марк Уилф, владелец и председатель правления «Орландо Сити», в интервью, опубликованном на официальном сайте команды.

Контракт с Гризманном начнет действовать с июля 2026 года. Соглашение рассчитано до завершения сезона 2027/2028, при этом предусмотрена возможность его продления еще на один год, что демонстрирует планы клуба сохранить опытного игрока надолго.

Этот трансфер привлек большое внимание, так как Антуан Гризманн продолжает оставаться одним из наиболее ярких и опытных футболистов мирового уровня, и его приезд в МЛС только укрепит позиции «Орландо Сити» в лиге, а также повысит интерес болельщиков к матчам команды.