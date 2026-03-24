Дата публикации: 24-03-2026 19:12

Владелец и председатель правления «Орландо Сити» Марк Уильф прокомментировал переход чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Антуана Гризманна в клуб МЛС. Нападающий «Атлетико» заключил контракт с клубом, который начнет действовать летом 2026 года.

По словам Уильфа, Гризманн — один из самых талантливых, успешных и влиятельных футболистов своего поколения. Его выбор в пользу «Орландо Сити» прекрасно отражает миссию и культуру клуба. Марк отметил, что клуб стремится на протяжении каждого сезона формировать состав уровня чемпионов, и привлечение игрока мирового класса, как Антуан, подтверждает эту цель и подчеркивает уверенность в будущих успехах команды.

Уильф добавил, что приобретение Гризманна — это важный шаг на пути к укреплению позиций клуба в МЛС и развитию футбола в регионе. Он выразил надежду, что новый игрок станет ключевой фигурой в достижении высоких спортивных результатов и привлечении новых болельщиков к «Орландо Сити».

Таким образом, переход Гризманна вызвал большой энтузиазм в клубе и среди его поклонников: они видят в этом событии возможность поднять команду на новый уровень и усилить её конкурентоспособность в чемпионате.