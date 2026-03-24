«Реал» из Мадрида проявляет интерес к защитнику «Челси»

Дата публикации: 24-03-2026 19:14

Мадридский "Реал", "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия" проявляют серьёзный интерес к правому защитнику "Челси" Джошу Ачимпонгу, сообщает портал Caught Offside.

Согласно источнику, потенциальные предложения за 19-летнего игрока могут достигнуть суммы в диапазоне €25-30 млн. Отмечается, что продажа воспитанника клуба позволит "Челси" значительно улучшить финансовое положение и получить дополнительную гибкость для новых трансферов.

В текущем сезоне Ачимпонг сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забив при этом два гола. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2029 года, что обеспечивает клубу контроль над его будущим. По данным сервиса Transfermarkt, оценочная рыночная стоимость игрока составляет €25 млн.

Джош Ачимпонг — перспективный футболист с большим потенциалом, который уже привлёк внимание ведущих европейских команд благодаря своей универсальности и надежной игре в обороне. Молодой защитник обладает впечатляющей скоростью и умением поддерживать атаку, что делает его ценным приобретением для любого клуба, стремящегося усилить защитную линию.

Несмотря на молодость, Ачимпонг демонстрирует стабильность и готовность выступать на высоком уровне, что подтверждает регулярное участие в матчах "Челси" в сезоне. Его развитие в ближайшие годы может значительно повысить его стоимость на рынке и сделать его ключевым игроком в составе любой сильной команды.

