Агент Хакими прокомментировал спекуляции о возможном переходе защитника в «Реал»

Дата публикации: 24-03-2026 19:14

Агент Алехандро Каманьо, который представляет интересы крайнего защитника ПСЖ Ашрафа Хакими, прокомментировал слухи о будущем футболиста в составе клуба.

Он опроверг интерес со стороны Реала, заявив, что такой интерес отсутствует. Ашраф Хакими очень доволен своей текущей ситуацией в Пари Сен-Жермен. Футболист счастлив в команде, полностью удовлетворён своим положением и стремится вновь выиграть Лигу чемпионов, а также дойти с клубом как можно дальше в этом престижном турнире.

По словам Каманьо, у Хакими ещё осталось три года по контракту с ПСЖ. В настоящий момент защитник сосредоточен исключительно на своей игре за парижский клуб, высоко оценивает работу тренера и отлично ладит с партнёрами по команде. Кроме того, он чувствует себя комфортно в жизни в стране и не рассматривает возможность перехода в другой клуб.

Ашраф Хакими выступает за Пари Сен-Жермен с лета 2021 года. Текущий контракт футболиста действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около €80 млн, что подчёркивает его статус одного из ведущих защитников современного футбола.

Таким образом, несмотря на активные слухи, в ближайшее время перехода Хакими в другой клуб не ожидается, и он продолжит приносить пользу своему нынешнему клубу, стремясь к новым достижениям и победам.