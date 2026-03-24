«Челси» сохранит Росеньора на посту даже при отсутствии выхода в Лигу чемпионов

Дата публикации: 24-03-2026 19:16

Клуб «Челси» не собирается проводить оценку деятельности главного тренера Лиама Росеньора до лета 2027 года. По информации издания The Telegraph, английский специалист останется у руля даже в случае, если команда не сумеет пробиться в Лигу чемпионов в следующий сезон.

Как сообщает источник, руководство клуба осознаёт, что 41-летний тренер начал работу с командой лишь в январе, и потому редко можно возлагать на него полную ответственность за текущие результаты «синих». В предстоящем летнем трансферном окне «Челси» намерен усилить игровой состав, чтобы дать Росеньору больше возможностей для улучшения результатов и реализации своей тактики.

Лиам Росеньор был назначен главным тренером «Челси» 8 января 2026 года. За время его работы команда провела 19 матчей во всех турнирах: из них одержала 10 побед, два раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. Клуб верит, что с обновлённым составом и стабильной поддержкой тренера «синие» смогут поднять эффективность своей игры и добиться поставленных целей в будущем сезоне.