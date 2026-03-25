«МЮ» сузил список претендентов на замену Каземиро до трёх игроков

Дата публикации: 25-03-2026 01:07

Футбольный клуб Манчестер Юнайтед определился с тремя основными кандидатами на замену полузащитника Каземиро, который покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом стало известно из сообщения британского издания Daily Mail.

По данным источника, главными претендентами на место бразильского игрока считаются Сандро Тонали из Ньюкасла, Эллиот Андерсон, выступающий за Ноттингем Форест, а также Адам Уортон из Кристал Пэлас. Все трое футболистов показывают стабильную игру, которая может помочь Манчестер Юнайтед укрепить полузащиту.

Отмечается также, что "красные дьяволы" рассматривают возможность подписания ещё одного полузащитника, если из команды уйдёт Мануэль Угарте. В этом случае клуб столкнётся с серьёзной конкуренцией со стороны других сильных клубов Английской Премьер-лиги, среди которых особенно выделяется Манчестер Сити.

Каземиро перешёл в Манчестер Юнайтед летом 2022 года и с тех пор являлся ключевым игроком полузащиты команды, демонстрируя высокий уровень мастерства и влияния на игру.