01:35 ()
Свернуть список

«МЮ» сузил список претендентов на замену Каземиро до трёх игроков

Дата публикации: 25-03-2026 01:07

 

Футбольный клуб Манчестер Юнайтед определился с тремя основными кандидатами на замену полузащитника Каземиро, который покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом стало известно из сообщения британского издания Daily Mail.

По данным источника, главными претендентами на место бразильского игрока считаются Сандро Тонали из Ньюкасла, Эллиот Андерсон, выступающий за Ноттингем Форест, а также Адам Уортон из Кристал Пэлас. Все трое футболистов показывают стабильную игру, которая может помочь Манчестер Юнайтед укрепить полузащиту.

Отмечается также, что "красные дьяволы" рассматривают возможность подписания ещё одного полузащитника, если из команды уйдёт Мануэль Угарте. В этом случае клуб столкнётся с серьёзной конкуренцией со стороны других сильных клубов Английской Премьер-лиги, среди которых особенно выделяется Манчестер Сити.

Каземиро перешёл в Манчестер Юнайтед летом 2022 года и с тех пор являлся ключевым игроком полузащиты команды, демонстрируя высокий уровень мастерства и влияния на игру.

Социальные комментарии Cackle
Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close