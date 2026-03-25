«Ливерпуль» выступил с заявлением по поводу ухода Салаха в конце сезона

Дата публикации: 25-03-2026 01:09

Официальный сайт «Ливерпуля» опубликовал заявление после того, как форвард Мохамед Салах объявил о своем уходе из клуба по завершении сезона.

«Мохамед Салах завершит свою выдающуюся карьеру в «Ливерпуле» по итогам сезона-2025/2026.

Нападающий достиг соглашения с «красными», которое положит точку в его великолепной девятилетней истории на «Энфилде».

Салах сам выразил желание как можно быстрее официально сообщить болельщикам о своем решении, чтобы сохранить прозрачность в вопросах своего будущего и проявить уважение к фанатам клуба.

Приобретённый у римской «Ромы» летом 2017 года, футболист под 11-м номером навсегда стал одним из величайших игроков в истории «Ливерпуля». Его вклад помог клубу завоевать множество значимых трофеев — два титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира ФИФА, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, два Кубка лиги и Суперкубок Англии.

За время выступлений за мерсисайдцев египтянин забил 255 мячей в 435 официальных матчах, что принесло ему третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Салах четырежды становился обладателем «Золотой бутсы» Премьер-лиги, а также получил огромное количество престижных индивидуальных наград.

Впереди у него ещё много игр, и Салах полностью сосредоточен на достижении максимальных результатов в текущем сезоне, отдавая все силы команде. В полном объеме отпраздновать его наследие и величайшие достижения удастся позже — когда он попрощается с «Энфилдом» в конце будущего сезона, — говорится в официальном заявлении «Ливерпуля».

Таким образом, клуб и спортсмен подчеркнули взаимное уважение и благодарность за совместные годы, наполненные спортивными победами, яркими моментами и исторической значимостью для обеих сторон. Ближайшие месяцы станут временем сфокусированной игры, прежде чем поклонники смогут официально проводить легенду клуба и выразить признательность за его вклад.