Форвард «Милана» Пулишич прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды

Дата публикации: 25-03-2026 01:10

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал слухи о своём возможном уходе из итальянского клуба. Недавно в прессе появилась информация о том, что к футболисту проявляет интерес английский клуб «Манчестер Юнайтед».

«Многие задают мне вопросы насчёт этих слухов, на что я отвечаю: «Я даже не видел этих сообщений и честно говоря, не знаю, что там происходит». Считаю, что всему своё время и место. Обычно такие разговоры не появляются в разгар сезона, особенно когда я участвую в важных матчах. В настоящий момент я не обсуждаю с агентом никакие переходы или варианты смены клуба. Эти слухи меня особо не волнуют. Я доволен тем, где нахожусь, и моя главная задача — сосредоточиться на текущей работе», — приводит слова Пулишича издание Men’s Journal.