01:35 ()
Свернуть список

Форвард «Милана» Пулишич прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды

Дата публикации: 25-03-2026 01:10

 

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич прокомментировал слухи о своём возможном уходе из итальянского клуба. Недавно в прессе появилась информация о том, что к футболисту проявляет интерес английский клуб «Манчестер Юнайтед».

«Многие задают мне вопросы насчёт этих слухов, на что я отвечаю: «Я даже не видел этих сообщений и честно говоря, не знаю, что там происходит». Считаю, что всему своё время и место. Обычно такие разговоры не появляются в разгар сезона, особенно когда я участвую в важных матчах. В настоящий момент я не обсуждаю с агентом никакие переходы или варианты смены клуба. Эти слухи меня особо не волнуют. Я доволен тем, где нахожусь, и моя главная задача — сосредоточиться на текущей работе», — приводит слова Пулишича издание Men’s Journal.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close