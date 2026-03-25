Агент Салаха прокомментировал перспективы футболиста после расставания с «Ливерпулем»

Дата публикации: 25-03-2026 01:11

Агент Рами Аббас, который представляет интересы крайнего нападающего клуба Ливерпуль Мохамеда Салаха, прокомментировал будущее 33-летнего футболиста после его решения покинуть команду по окончании текущего сезона. Об этом стало известно во вторник, 24 марта.

«Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это значит, что никто точно не знает», — сообщил Аббас в интервью, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Салах находится в составе Ливерпуля с 2017 года. За это время он провел 435 матчей во всех официальных турнирах, забив 255 голов и отдав 122 результативные передачи. Текущий контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Салаха оценивается в 30 миллионов евро.

Мохамед Салах стал ключевой фигурой в атаке Ливерпуля на протяжении нескольких сезонов и заслужил статус одного из лучших футболистов клуба в современную эпоху. Несмотря на объявление о будущем уходе, его имя часто связывают с топ-клубами Европы, которые проявляют интерес к атакующему игроку с исключительными скоростными и техническими данными.