«Боруссия» Дортмунд на пороге подписания нового соглашения со Шлоттербеком

Дата публикации: 25-03-2026 01:12

Футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда находится на завершающем этапе переговоров о продлении контракта с защитником Нико Шлоттербеком. Информация об этом поступила от инсайдера Маттео Моретто, который сообщил новость в социальной сети X.

По предоставленным данным, речь идёт о заключении нового трудового договора, который будет действовать до лета 2031 года. В новом контракте предусмотрена опция выкупа, что позволит клубу гибко реагировать на различные предложения. Отмечается, что ранее интерес к игроку проявлял испанский футбольный гигант «Реал».

В текущем сезоне Шлоттербек принял участие в 30 матчах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации с сайта Transfermarkt, рыночная стоимость защитника на данный момент составляет около 55 миллионов евро. Следует подчеркнуть, что нынешний контракт игрока с дортмундской командой рассчитан до лета 2027 года.

Такое продление демонстрирует уверенность клуба в потенциале и перспективах Нико, который продолжает развиваться и удерживать высокий уровень игры на поле. Продление договора обеспечит стабильность как для футболиста, так и для «Боруссии», укрепляя позиции команды в национальных и международных турнирах.