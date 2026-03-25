Хвича Кварацхелия стал новым капитаном национальной команды Грузии
Форвард клуба «ПСЖ» Хвича Кварацхелия был назначен новым капитаном национальной сборной Грузии по футболу. Такое решение было официально подтверждено на сайте Федерации футбола Грузии. Впервые Хвича наденет капитанскую повязку в грядущем матче сборной, который состоится в 2026 году. Противником грузин станет команда Израиля, и поединок запланирован на четверг, 26 марта.
В период международной паузы грузинская сборная проведёт два важных матча. Помимо встречи с Израилем, следующим соперником команды будет сборная Литвы. Вторая игра назначена на воскресенье, 29 марта, и пройдет в рамках подготовки к квалификационным турнирам.
Кварацхелия, которому 25 лет, уже сыграл 47 матчей за сборную Грузии. В его активе значится 20 забитых голов и 10 результативных передач, что говорит о его высокой эффективности и большой роли в команде. Назначение Хвичи капитаном символизирует доверие и признание его лидерских качеств и игрового влияния.