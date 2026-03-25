Хвича Кварацхелия стал новым капитаном национальной команды Грузии

Дата публикации: 25-03-2026 01:14

Форвард клуба «ПСЖ» Хвича Кварацхелия был назначен новым капитаном национальной сборной Грузии по футболу. Такое решение было официально подтверждено на сайте Федерации футбола Грузии. Впервые Хвича наденет капитанскую повязку в грядущем матче сборной, который состоится в 2026 году. Противником грузин станет команда Израиля, и поединок запланирован на четверг, 26 марта.

В период международной паузы грузинская сборная проведёт два важных матча. Помимо встречи с Израилем, следующим соперником команды будет сборная Литвы. Вторая игра назначена на воскресенье, 29 марта, и пройдет в рамках подготовки к квалификационным турнирам.

Кварацхелия, которому 25 лет, уже сыграл 47 матчей за сборную Грузии. В его активе значится 20 забитых голов и 10 результативных передач, что говорит о его высокой эффективности и большой роли в команде. Назначение Хвичи капитаном символизирует доверие и признание его лидерских качеств и игрового влияния.