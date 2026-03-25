«Челси» рассматривает Сеска Фабрегаса как потенциальную замену Росеньору

Дата публикации: 25-03-2026 01:14

Главным тренером «Комо» сейчас является Сеск Фабрегас, и именно он рассматривается в качестве потенциальной замены английскому специалисту Лиаму Росеньору на посту главного тренера «Челси». Как сообщает издание TEAMtalk, руководство лондонского клуба внимательно следит за испанским наставником. Этот интерес обусловлен тем, что в случае, если руководство решит расстаться с нынешним тренером по итогам сезона, Фабрегас станет одним из главных кандидатов. Стиль игры, который исповедует Фабрегас, отличается прогрессивностью и основан на контроле мяча, а также его умение развивать молодых игроков вызвали положительные отзывы в среде «синих».

По информации источника, Лиам Росеньор был назначен главным тренером в январе 2025 года и заключил долгосрочное соглашение с клубом до 2032 года. На данный момент он поддерживается руководством «Челси», которое подтверждает свою готовность дать тренеру время для воплощения его концепций и идеи на практике. Тем не менее, если команда не сможет пробиться в Лигу чемпионов в сезоне 2026/2027, в руководстве клуба может принять решение о смене наставника, что откроет путь для возможного назначения Фабрегаса.

Наблюдатели отмечают, что, несмотря на долгосрочный контракт, на чемпионских амбициях клуба отражается необходимость постоянного прогресса и высоких результатов. Для «Челси» попадание в Лигу чемпионов имеет ключевое значение не только с точки зрения престижа, но и финансовых возможностей, что накладывает дополнительное давление на тренерский штаб. В этом контексте фигура Фабрегаса привлекает внимание своей свежестью и современным подходом, который может помочь клубу вернуть былую славу.