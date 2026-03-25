«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к двум футболистам «Монако»

Дата публикации: 25-03-2026 01:16

На матче 27-го тура Лиги 1 между командами «Лион» и «Монако» (счёт 1:2) присутствовали представители «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла». Во время этой игры скауты обеих английских клубов особое внимание уделяли 22-летнему полузащитнику монегасков Ламину Камара и 24-летнему вингеру Магнесу Аклиушу. Об этом сообщает источник TEAMtalk.

Согласно информации, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» планируют активное соперничество за подписание именно Ламина Камара. При этом отмечается, что за развитием и карьерным ростом сенегальского полузащитника наблюдают и несколько других команд из английской Премьер-лиги, которые рассматривают возможность приобретения игрока.

В текущем сезоне Камара выступил в 25 играх во всех турнирах, отметившись четырьмя результативными передачами. В то же время, Магнес Аклиуш участвовал в 36 матчах сезона, где сумел забить семь голов и отдать восемь ассистов, демонстрируя отличную результативность и способность влиять на игру команды.

Сколько стоят молодые футболисты: