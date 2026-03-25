«Ливерпуль» планирует вложить €140 млн на поиск преемника Салаха: названы три претендента

Дата публикации: 25-03-2026 01:17

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» рассматривает возможность потратить до €140 млн на приобретение нового нападающего, который станет заменой Мохамеду Салаху. Напомним, что египетский форвард объявил о намерении покинуть команду после окончания сезона 2025/2026. По информации издания TEAMtalk, клуб уже определил тройку кандидатов на позицию правого вингера.

В списке претендентов значатся форвард Ян Диоманд из немецкого «РБ Лейпциг» и англичанин Энтони Гордон, выступающий за «Ньюкасл». Однако главной целью «Ливерпуля» является француз Майкл Олисе из мюнхенской «Баварии». Ориентировочная стоимость Олисе составляет около €140 млн.

Руководство «Ливерпуля» сохраняет оптимизм по поводу возможности договориться с «Баварией» о трансфере Майкла Олисе. Одним из преимуществ француза перед остальными кандидатами является его опыт игры в английской Премьер-лиге, а также то, что правый фланг атаки – это его сильная позиция. Эти качества делают его особенно привлекательным вариантом для команды, стремящейся сохранить высокий уровень игры на этом участке поля.

Интерес «Ливерпуля» к усилению правого фланга очевиден – уход Салаха существенно ослабит атакующую мощь команды, поэтому клуб готов сделать крупные инвестиции для поиска достойной замены. Текущие кандидаты имеют разный опыт и стили игры, но именно Олисе выглядит наиболее перспективным приобретением, способным вписаться в тактику и требования Юргена Клоппа. В ближайшее время "красные" планируют активизировать переговоры с мюнхенским клубом, чтобы обеспечить себе качественного исполнителя к старту следующего сезона.