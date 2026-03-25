Усик выдвинул требование к Шевченко

Дата публикации: 25-03-2026 01:19

Первый вице-президент клуба «Полесье» Александр Усик задолго до своего официального назначения начал активно принимать участие в делах команды. Как передает журналист Игорь Бурбас, Усик общался с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко перед важным матчем против «ЛНЗ».

Согласно источнику, инициатором телефонного разговора стал президент «Полесья» Геннадий Буткевич - обсуждался вопрос организации максимально честного и справедливого судейства предстоящей игры, которая проходила в Черкассах. Руководство клуба стремилось обеспечить прозрачность и объективность со стороны арбитров, чтобы избежать возможных спорных ситуаций.

Отмечается, что перед следующим по календарю матчем с киевским «Динамо» подобного контакта уже не было. В результате этот поединок сопровождался неоднозначными решениями судейской бригады, что вызвало широкий общественный резонанс и бурные обсуждения среди болельщиков и экспертов.

Напомним, ранее Геннадий Буткевич вместе с Александром Усиком выступили с инициативой навсегда дисквалифицировать судью Дениса Шурмана из-за его спорных действий на футбольном поле. Таким образом, руководство «Полесья» продолжает демонстрировать активную позицию по вопросам справедливого судейства и борьбы за честную игру.