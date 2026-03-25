"Полузащитник «Астон Виллы» привлек внимание «Манчестер Юнайтед» и «Челси»."

Дата публикации: 25-03-2026 01:21

Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к атакующему полузащитнику "Астон Виллы" — Моргану Роджерсу. Обе команды готовы бороться за приобретение 23-летнего полузащитника, несмотря на установленную бирмингемским клубом цену в 100 миллионов фунтов стерлингов (около 116 млн евро).

По данным источников, главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассматривает Роджерса как одного из ключевых игроков своей команды. В связи с этим руководство клуба намерено прежде всего попытаться продать других футболистов, прежде чем соглашаться на трансфер Роджерса.

За текущий сезон полузащитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 7 результативных передач. Его действующий контракт с "Астон Виллой" рассчитан на срок до лета 2031 года.

Стоит отметить, что по данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Моргана Роджерса оценивается примерно в 80 миллионов евро, что несколько ниже запрашиваемой бирмингемским клубом суммы. Это может стать одним из факторов при ведении переговоров о трансфере.

Интерес со стороны таких крупных клубов, как "Манчестер Юнайтед" и "Челси", подчеркивает высокий уровень игры Роджерса и его потенциал для дальнейшего развития на вершине европейского футбола. В ближайшее время ожидается развитие ситуации вокруг трансфера, поскольку обе стороны активно изучают возможные варианты сделки.