Дата публикации: 25-03-2026 13:06

Бывший футболист сборной Франции и экс-главный тренер мадридского «Реала», Зинедин Зидан, пригласил в свой будущий тренерский штаб в национальной команде Франции Давида Беттони и Хамиду Мсаиди для возможной совместной работы с «трёхцветными». Об этом сообщает французское издание L'Équipe.

Согласно информации источника, эти специалисты уже имели опыт сотрудничества с Зиданом, когда он возглавлял испанский футбольный грант — мадридский клуб «Реал».

Ранее поступала информация о том, что Зидан достиг устной договоренности с Федерацией футбола Франции (FFF) о том, что он станет главным тренером национальной сборной страны.

За время своей тренерской карьеры в «Реале» Зинедин Зидан добился значительных успехов: он дважды становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Суперкубок страны, а также трижды поднимал над головой Кубок Лиги чемпионов, укрепляя репутацию одного из лучших тренеров современности.

Сейчас многие болельщики и эксперты с нетерпением ждут официального подтверждения назначения Зидана на пост наставника сборной Франции, а также того, как в этом составе тренерского штаба смогут раскрыться новые тренерские идеи и тактические решения.